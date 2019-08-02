https://static.news.ru/photo/b045e5de-b504-11e9-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Власти Москвы потратят на разгон облаков 7 ноября почти 103 млн рублей. В этот день в столице состоятся праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, исполнителя тендера планируется определить в начале сентября. Деньги будут выделены из бюджета Москвы. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2019 года включительно, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что с каждым годом разгон облаков над Москвой резко дорожает. В 2016 году бюджет столицы выделил на это 258 млн рублей, в 2017-м — 293 млн. Стоимость однодневных работ за три года выросла на 15 млн — с 85 до 100 млн рублей.