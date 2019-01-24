Расселение дома в Магнитогорске обойдётся почти в миллиард

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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома. Всего на эти цели потребуется около 900 млн рублей.

«Мы уже выделили 147 миллионов рублей на расселение тех, кто жил в седьмом и восьмом подъездах. На расселение всего дома потребуется около 900 миллионов рублей», — сказал Медведев на заседании правительства.

Премьер подчеркнул, что 500 млн рублей будут выделены из резервного фонда правительства. Остальные расходы берут на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области.

Ранее News.ru писал, что квартир для расселения всех жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске в настоящее время нет. В новой недвижимости нуждаются жители 623 квартир многоэтажки, пострадавшей от взрыва бытового газа в канун Нового года. Позже губернатор региона Борис Дубровский заявил, что для полного расселения дома понадобится год. Он поручил правительству и мэру города разработать оптимальный способ переселения всех жильцов.