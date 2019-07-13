https://static.news.ru/photo/638fdeae-9496-11e9-8091-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кардашов Антон/АГН Москва

Минобороны России сняло гриф «секретно» с документов об освобождении Вильнюса от немецко-фашистских войск. В открытом доступе представлены свидетельства того, как жители прибалтийского города встречали красноармейцев.

Кроме того, рассекречен журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на участников освобождения Вильнюса, статьи в прессе об ужасах «нового порядка» оккупантов и архивные снимки бегства гитлеровцев.

Опубликованы также выводы комиссии, которая рассматривала свидетельства очевидцев и изучала места массовых захоронений на «Базе» — фабрике смерти в местечке Панары. Теперь стали достоверно известны имена местных жителей, входивших в отряд карателей. Все они оказались прибалтами.

Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства, документы рассекречены к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.

Ранее News.ru писал о том, что Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах Великой Отечественной войны. Материалы, связанные с работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах, выложены в свободный доступ, таких документов насчитывается около 50. Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов.