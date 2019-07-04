https://static.news.ru/photo/7b9de55c-9e20-11e9-8f1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Kotliarchuk/Russian Look/Global Look Press

Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах Великой Отечественной войны.

Материалы, связанные с работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах выложены в свободный доступ, таких документов насчитывается около 50. Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, сообщает « Москва 24 ».

Как писал News.ru ранее, глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн заявил, что в начале ВОВ погибали некрещёные солдаты Красной армии, потому что были безбожниками.