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Рассекреченный рапорт Жукова рассказал о мёртвой Варшаве

Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

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Российское историческое общество впервые показало рапорт маршала Георгия Жукова об освобождении Польши от гитлеровских войск в конце Великой Отечественной войны.

Документ предназначался Иосифу Сталину. Командующий 1-м Белорусским фронтом предоставил информацию Госкомитету обороны 29 января 1945 года, пишет РИА Новости.

«За 17 дней наступательных боёв войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — сообщил полководец главнокомандующему.

Военачальник указал в отчёте, что вермахт фактически стёр с лица земли столицу Польши — Варшаву: жилые дома взорваны или сожжены, предприятия лежат в руинах.

«Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв», — отметил маршал СССР.

Польша находилась под гнётом нацистов с сентября 1939 по февраль 1945 года. Захватчики уничтожили около шести миллионов поляков — почти каждого пятого гражданина. Красная армия освободила страну во время Висло-Одерской операции, завершившейся 3 февраля 1945 года. В сражении погибли свыше 40 тысяч советских воинов.

Ранее News.ru сообщал об архивных документах о боях за Москву. Гриф секретности снят с уникальных материалов из фондов Центрального архива Минобороны, раскрывающих хронологию событий, прошедших в декабре 1941 года. Можно также проследить, какие подразделения сражались в районе населённых пунктов Крюково, Матушкино, Савёлки, Большие Ржавки.


#история #сталин #гостайна #польша #ВеликаяОтечественнаявойна
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