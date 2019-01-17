Рассекреченный рапорт Жукова рассказал о мёртвой Варшаве

https://news.ru/storage/news/ee981a13bc27a9dfebaf0fe63802ae26/3db8779a-8105-415d-95b2-1dfee2c573bd_850.jpg Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Российское историческое общество впервые показало рапорт маршала Георгия Жукова об освобождении Польши от гитлеровских войск в конце Великой Отечественной войны.

Документ предназначался Иосифу Сталину. Командующий 1-м Белорусским фронтом предоставил информацию Госкомитету обороны 29 января 1945 года, пишет РИА Новости.

«За 17 дней наступательных боёв войсками фронта пройдено до 400 километров. Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено», — сообщил полководец главнокомандующему.

В Москве впервые показали рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году. pic.twitter.com/W9KE1KQIfv — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 17 января 2019 г.

Военачальник указал в отчёте, что вермахт фактически стёр с лица земли столицу Польши — Варшаву: жилые дома взорваны или сожжены, предприятия лежат в руинах.

«Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв», — отметил маршал СССР.

Польша находилась под гнётом нацистов с сентября 1939 по февраль 1945 года. Захватчики уничтожили около шести миллионов поляков — почти каждого пятого гражданина. Красная армия освободила страну во время Висло-Одерской операции, завершившейся 3 февраля 1945 года. В сражении погибли свыше 40 тысяч советских воинов.

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