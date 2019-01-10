Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ утратило силу

https://news.ru/storage/news/518753a2232913689e0b514cad7500f0/278dab5c-f208-4cf3-8355-b19332f0be70_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ утратило силу. Но в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга заявили, что могут издать новое распоряжение после получения повторной заявки.

«Официальной заявки к нам пока не поступало. Если она поступит от религиозной организации, то вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке», — сообщили 78.ru в городском комитете имущественных отношений.

Ранее News.ru писал, что дирекция государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» не ожидает, что объект будет передан во владение Русской православной церкви. Известно, что патриарх Кирилл не обращался к властям с просьбой о передаче Исаакиевского собора РПЦ, то есть официальной заявки от Церкви до сих пор не поступало. В конце 2016 года власти Санкт-Петербурга приняли решение передать этот собор в безвозмездное пользование РПЦ.