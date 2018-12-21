Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ может утратить силу

https://news.ru/storage/news/27fe6671c9a50f7ed38d1394b7019449/c6cd02f9-56ae-45c7-aa94-c99e47c1d0a9_850.jpg Global Look Press/Canadian Press/Keith Levit

Петербургские власти могут признать утратившим свою силу распоряжение о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Это произойдёт, если церковь не подаст необходимое заявление в срок.

Официальная заявка от патриархата должна поступить не позднее 30 декабря 2018 года, передаёт ТАСС. К этому времени истечёт срок договора, который касается музейных ценностей. РПЦ при этом сможет предоставить необходимые документы в последующие годы.

Ранее News.ru сообщал, что 10 депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой отменить план передачи Исаакиевского собора РПЦ. Авторы обращения сослались на письмо вице-губернатора Михаила Мокрецова, в котором было сказано о неактуальности исполнения двух пунктов плана.

Власти города приняли решение безвозмездно передать собор РПЦ в конце 2016 года. Для получения здания в пользование от церкви должна поступить официальная заявка, которая до сих пор не была направлена.