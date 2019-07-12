Алексея Иванова задержали 10 июля по делу о получении взятки в особо крупном размере. Обвинение ему ещё не предъявлено, однако следствие выступило с ходатайством о его аресте. Представитель прокуратуры, что не совсем обыкновенно, возразил против ходатайства следователя и попросил отправить Иванова под домашний арест. Обвинитель добавил, что он написал явку с повинной, где дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Защита поддержала позицию прокуратуры. Однако судья всё равно встала на сторону следствия и заключила Иванова под стражу до 9 сентября.

В чем дело?

Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере — следствие считает, что речь идёт о сумме в 4,4 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, он получал от компании «Техносерв Менеджмент» за заключение контрактов с Пенсионным фондом, а также за общее покровительство в период с 2017 по 2019 год. Известно, что Иванов пришёл в ПФР из IT-отрасли и занимался внедрением электронных сервисов.

Однако обвинение всё ещё не выдвинуто. Адвокат Иванова Анас Эльмурзаев считает, что оно будет предъявляться очень аккуратно.

Я считаю, взятки там нет. Возможно, статья будет переквалифицирована на статью «мошенничество». То деяние, в котором признался наш подзащитный, больше тяготеет к признакам мошенничества, — сказал он. Анас Эльмурзаев адвокат

Адвокат также добавил, что его подзащитный признает вину не полностью, хоть и не собирается отказываться от тех признательных показаний, которые уже дал.

Но это не значит, что признана вина в полном объёме. Ещё обвинение не предъявлено, ещё только подозрения, — напомнил Эльмурзаев.

Кроме того, защита рассказала, что сегодня на допрос в СК была вызвана жена Иванова. Она находилась там с самого утра и до окончания судебного заседания.

Её допрашивали в качестве свидетеля. Мы считаем, что это было определённое психологическое давление, чтобы мы от показаний не отказывались. А мы и не собирались пока отказываться от той части показаний, которые были даны, — утверждает адвокат.

Андрей Никеричев/АГН"Москва"

Разногласие позиций

В этом процессе прокуратура и следствие заняли противоположные позиции. Следователь настаивал на заключении под стражу, гособвинитель — на домашнем аресте ввиду признания Ивановым вины. Суд поддержал ходатайство об аресте.

Защита Иванова заявила, что будет обжаловать постановление об аресте в Мосгорсуде. Кроме того, адвокат Эльмурзаев посчитал решение суда странным, ведь обвинения ещё не предъявлены, а прокурор и защита возражают против ходатайства следствия.

Следствие просто перестраховывается, я так понимаю. Но почему позиция судьи была такой, вопреки позиции не только защиты, но и прокурора — это редкая практика. Как бывший сотрудник прокуратуры, этому объяснения я не нахожу, — говорит он.

Юрист Марат Файзулин пояснил, что такое расхождение относительно меры пресечения бывает нечасто, но нельзя сказать, что это удивительно. Однако поражаетт позиция суда, отмечает он.

Судья идёт на поводу у следствия, поддерживая его ходатайство. Защита против, прокурор против, а судья поддерживает следствие. Это нонсенс. В любом состязательном процессе суд должен принимать сторону защиты, — рассуждает он. Марат Файзулин юрист

Файзулин предполагает, что следователи настояли на заключении под стражу, несмотря на признательные показания, потому что подозреваемый не делает того, что ждёт от него следствие.

Может быть, он признался не в полном объёме, может быть, не рассказывает о соучастниках. Но иногда такие ходатайства бывают ничем не мотивированы, — полагает юрист.

Сегодня же был арестован второй фигурант этого дела — Алексей Копейкин, директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Ранее News.ru писал о том, что ПФР оказывает содействие следствию после задержания замглавы фонда.