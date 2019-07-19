Жителю Дагестана Фетулаху Гамдулаеву, который напал с ножом на двоих украинцев в метро Санкт-Петербурга, избрана мера пресечения в виде ареста.
Под стражей он пробудет до 18 сентября. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Во время заседания суда Гамдулаев возражал против заключения под стражу. По его словам, он нанёс потерпевшим ранения в порядке самообороны, сообщает «
Как ранее писал News.ru, житель Дагестана атаковал украинцев после того, как не получил ответа на вопрос о том, выходят ли они. По словам очевидцев, те не могли ответить, поскольку являются глухонемыми.