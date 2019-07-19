https://static.news.ru/photo/f51d8f00-abb2-11e9-bf7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жителю Дагестана Фетулаху Гамдулаеву, который напал с ножом на двоих украинцев в метро Санкт-Петербурга, избрана мера пресечения в виде ареста.

Под стражей он пробудет до 18 сентября. Ему предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Во время заседания суда Гамдулаев возражал против заключения под стражу. По его словам, он нанёс потерпевшим ранения в порядке самообороны, сообщает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, житель Дагестана атаковал украинцев после того, как не получил ответа на вопрос о том, выходят ли они. По словам очевидцев, те не могли ответить, поскольку являются глухонемыми.