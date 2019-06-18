https://static.news.ru/photo/f9b6a2c4-91f2-11e9-93d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Дарья Агений/vk.com

Жительница подмосковного города Химки Дарья Агений, которую обвиняют в ранении ножом насильника в Туапсе, организовала в соцсетях флешмоб. Акция призвана привлечь внимание к жертвам преступлений на сексуальной почве и питающих их патриархальных предрассудков.

Пострадавшие от насилия чаще всего слышат в свой адрес: «Сама виновата», — но это не так. Я не виновата, что на меня напали, не виновата, что смогла защитить свою жизнь. Почему без конца обвиняют жертв и оправдывают насильников? Поехала одна в чужой город — сама виновата. Надела юбку — сама виновата. Пьёшь, куришь, живёшь, дышишь — сама виновата! Я хочу сказать, что неважно: кем бы ты не являлась, как бы не одевалась, как бы себя не вела — никто не имеет права совершать над тобой насилие! — написала Агений в Instagram .

Девушка подчеркнула, что будет «бороться за то, что жертвы насилия не виноваты в том, что стали жертвой, и имеют право на самооборону».

Я призываю всех присоединиться: выложить фотографию с хештегом #самаНЕвиновата, написать о том, почему жертвы насилия не виноваты, сделать репост этого поста или петиции, рассказать другим и призвать к действиям! — отметила Дарья Агений.

Сообщение девушки набрало более 8,3 тысячи лайков, сотни человек сделали публикации под хештегом на тему травли и насилия.

Как писал News.ru, жительница подмосковных Химок может попасть за решётку за то, что она противостояла насильнику. Полиция завела против 19-летней Дарьи Агений уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе.

По словам Дарьи Агений, пьяный мужчина хотел её изнасиловать и девушке пришлось отбиться от преступника ножом для заточки карандашей. Она написала заявление о привлечении насильника к уголовной ответственности, но сама стала фигурантом дела.