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РАН подтвердила ошибочность присвоения звания патриарху

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

общество [ версия для печати ]

В Российской академии наук подтвердили, что информация о присвоении святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звания «Почётный профессор РАН» была ошибочной.

В опубликованном на сайте сообщении РАН приносит извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. Позже сообщение исчезло. В комментарии для News.ru пресс-служба РАН сообщила, что причины, по которым оно пропало, неизвестны и подтвердила, что на заседании президиума вопрос о присвоении званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко обсуждаться не будет.

ras.ru

Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почётного профессора Российской академии наук. Официальная церемония присвоения состоится в ходе очередного заседания президиума РАН.


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