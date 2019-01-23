РАН подтвердила ошибочность присвоения звания патриарху

В Российской академии наук подтвердили, что информация о присвоении святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звания «Почётный профессор РАН» была ошибочной.
В опубликованном на сайте сообщении РАН приносит извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. Позже сообщение исчезло. В комментарии для News.ru пресс-служба РАН сообщила, что причины, по которым оно пропало, неизвестны и подтвердила, что на заседании президиума вопрос о присвоении званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко обсуждаться не будет.
Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почётного профессора Российской академии наук. Официальная церемония присвоения состоится в ходе очередного заседания президиума РАН.