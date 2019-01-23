РАН подтвердила ошибочность присвоения звания патриарху

https://news.ru/storage/news/a1becf2d9039c91534574861c99a8c03/9c53165a-5646-45fa-a8d4-bb7f13ad6df6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В Российской академии наук подтвердили, что информация о присвоении святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звания «Почётный профессор РАН» была ошибочной.

В опубликованном на сайте сообщении РАН приносит извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. Позже сообщение исчезло. В комментарии для News.ru пресс-служба РАН сообщила, что причины, по которым оно пропало, неизвестны и подтвердила, что на заседании президиума вопрос о присвоении званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко обсуждаться не будет.

ras.ru

Ранее News.ru писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почётного профессора Российской академии наук. Официальная церемония присвоения состоится в ходе очередного заседания президиума РАН.