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Советующий разрушить Петербург эстонец связан с РФ

Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Родственники эстонского журналиста Вахура Кооритса, который предложил направить ракеты на Санкт-Петербург, имеют бизнес в РФ.

Такую информацию озвучил Telegram-канал «СМИ.ли», который опубликовал статью эстонца, сопроводив её комментарием-намёком: «Спросим, зачем у родственников Кооритса бизнес в той самой России».

Однако на данный момент авторы канала не предоставили никаких подтверждений своих слов.

Ранее News.ru писал, что первый замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов прокомментировал идею эстонского журналиста Вахура Кооритса о нацеливании ракет на Санкт-Петербург и выразил сомнения в том, что у того всё в порядке с головой.

Сотрудник СМИ заявил, что эстонским властям необходимо приложить все усилия для сдерживания России. Он предложил закупить ракеты, способные разрушить Санкт-Петербург, и военные корабли, которые будут создавать препятствия российскому торговому флоту.


#россия #ракеты #эстония #Санкт-Петербург #Кооритс
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