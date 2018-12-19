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РАЕН прокомментировала возврат рекламы пива

Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Член Российской академии естественных наук (РАЕН) Игорь Гундаров прокомментировал намерение Госдумы вернуть рекламу пива в теле- и радиоэфир. По его мнению, снятие запрета, существовавшего с 2012 по 2014 год, не приведёт к бурному росту спроса на данный напиток.

По словам эксперта, исследования указывают на то, что запрет рекламы мало влияет на потребление алкоголя, так же как и на курение.

«Нет доказательств, что эти запреты влияют на частоту курения и потребления алкоголя», — приводит слова академика «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что Государственная дума одобрила во втором чтении проект закона об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на время чемпионата мира по футболу в России. Ограничительные меры должны были вновь начать действовать 31 декабря 2018 года.


#пиво #реклама #РАЕН
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