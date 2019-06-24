https://static.news.ru/photo/aed3d4f2-9689-11e9-9e85-fa163e074e61_1024.jpg Роман Бабаян Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Он заменит недавно ушедшего из жизни журналиста Сергея Доренко.

Да, это правда, — сказал Бабаян, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что 25 июня встретится с коллективом радиостанции, чтобы обсудить будущую работу, передаёт « Интерфакс ».

Сергея Доренко не стало 9 мая. Он ушёл из жизни в возрасте 59 лет в Москве. По данным заключения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

Как ранее писал News.ru, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, что погибший в мае 2019 года в результате ДТП Сергей Доренко мог бы спастись. Диагноз — аневризма грудной аорты — был поставлен журналисту в 2016 году, но он неполноценно заботился о собственном здоровье.