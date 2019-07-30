Минюст России разработал проект постановления правительства, которым предлагает изменить нормы обеспечения питанием осуждённых к принудительным работам при отсутствии у них собственных средств.
Документ направлен на совершенствование организации питания осуждённых в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года.
Предлагается заменить муку соевую текстурированную (с массовой долей белка не менее 50%) в количестве 10 грамм на 30 грамм мяса птицы в сутки, что позволит ввести дополнительные белки животного происхождения в рацион питания осужденных к принудительным работам, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сообщал News.ru, ранее правительство поручило Минюсту разобраться с ситуацией, связанной с питанием осужденных женщин, несовершеннолетних, кормящих матерей и инвалидов.