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Потери от абортов в России сопоставимы с «тремя населениями страны», уверен глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он сделал вывод, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем борьба с фашизмом, гражданская война, коллективизация и лагеря.

Священнослужитель полагает, что из-за абортов в России скоро «останутся одни пенсионеры». Именно с этим, по его словам, связано повышение пенсионного возраста, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что 8 июля...