Первый главный путь Октябрьской железной дороги (ОЖД) запущен после сбоя, движение по второму пути планируют восстановить в ближайшее время.
Работа первого главного пути ОЖД восстановлена, второй путь восстановят в ближайшее время, — сообщили АГН «Москва» в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как писал News.ru, электрички и пассажирские поезда, следующие по Октябрьской железной дороге, задерживаются от одного до двух с половиной часов из-за технического сбоя. На перегоне у станции Сходня неизвестные похитили около полутора километров кабеля. Пассажирам опаздывающих поездов, следующим в Москву, в качестве компенсации предложили начислить 7000 баллов по программе «РЖД Бонус».