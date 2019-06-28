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Электрички и пассажирские поезда, следующие по Октябрьской железной дороге, задерживаются от одного до двух с половиной часов из-за технического сбоя. На перегоне у станции Сходня неизвестные похитили около полутора километров кабеля.

На Ленинградском и Курском вокзалах Москвы работают кассы для переоформления и возврата проездных документов, — сообщили в РЖД. Пассажирам опаздывающих поездов, следующим в Москву, в качестве компенсации предложили начислить 7000...