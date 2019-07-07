В Ингушетии проверят органы опеки в рамках дела об избиении девочки
Антон Касс
23:36, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/dfba340e-a0f6-11e9-99be-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Правоохранительные органы Ингушетии проверят работу органов опеки и попечительства, а также действия участкового врача в рамках расследования уголовного дела о телесных повреждениях, нанесённых семилетней девочке. Об этом заявил представитель республиканского СУ СК.
В данном направлении работа уже начата в рамках возбуждённого уголовного дела. Будут проверяться [действия] должностных лиц органов опеки и попечительства, также участкового врача, — цитирует сообщение ТАСС.
Следствие, в частности, выяснит, наблюдалась ли девочка у участкового врача.