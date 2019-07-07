https://static.news.ru/photo/dfba340e-a0f6-11e9-99be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительные органы Ингушетии проверят работу органов опеки и попечительства, а также действия участкового врача в рамках расследования уголовного дела о телесных повреждениях, нанесённых семилетней девочке. Об этом заявил представитель республиканского СУ СК.

В данном направлении работа уже начата в рамках возбуждённого уголовного дела. Будут проверяться [действия] должностных лиц органов опеки и попечительства, также участкового врача, — цитирует сообщение ТАСС .

Следствие, в частности, выяснит, наблюдалась ли девочка у участкового врача.

Как писал News.ru, ранее суд арестовал тётю госпитализированной с серьёзными травмами семилетней девочки из Ингушетии. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности. Также оказалось, что она является женой полицейского.

Семилетняя девочка была госпитализирована 4 июля. В настоящее время она находится в Москве в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.