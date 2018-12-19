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Массовое сокращение грозит россиянам после Нового года

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Почти каждый четвёртый российский работодатель — 23% — собирается начать новый год с увольнения сотрудников. Наиболее готово к такому шагу начальство в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания».

Наименьшая вероятность потерять работу сохраняется у сотрудников компаний, которые оказывают услуги для бизнеса. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

Опрос проводился среди 300 работодателей различных сфер из всех регионов страны. Они могли выбрать несколько вариантов ответов.

По данным исследования, о расширении штата думают 18% работодателей, об открытии новых направлений деятельности компаний — 20%. Ещё 12% участников опроса намерены ввести новые нематериальные бонусы для сотрудников, 10% — сосредоточиться на одном направлении бизнеса, а 6% — переехать в связи с расширением компании.

При этом 33% опрошенных высказались за обучение в новом году своих сотрудников. Речь идёт об IT и финансовой сферах, а также компаниях, предоставляющих услуги бизнесу. Ввести новую систему премирования сотрудников, пересмотрев ключевые показатели их эффективности, планируют 25% работодателей. Это может затронуть автомобильный бизнес и ретейл.

Ранее News.ru сообщал, что большинство работодателей России не собираются премировать сотрудников к Новому году. Такой позиции придерживаются 58% опрошенных руководителей всех регионов страны.


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