https://static.news.ru/photo/1e5c1944-9e53-11e9-b3c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Курсков/РИА Новости

Правительство России приняло несколько законов об электронном документообороте, которые позволят работодателям сэкономить сотни миллионов рублей и значительно упростить работу кадровиков.

С 1 января 2021 года работодатель получит право не заполнять обычные «бумажные» трудовые книжки, если об этом письменно не попросит работник. Нововведение коснётся 60 миллионов жителей России и 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов.

После внедрения электронного документооборота кадровики будут обязаны предоставлять сведения о трудовой деятельности в Пенсионный фонд в электронном виде.

Как рассказал на заседании председатель правительства России Дмитрий Медведев, новый порядок обеспечит ряд преимуществ: во-первых, это сэкономит сотни миллионов рублей работодателям, которые используют «бумажные» книжки, а во-вторых, поможет работнику быстрее восстановить трудовую в случае её утраты, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru сообщал, что эксперты сомневаются в возможности быстрого перехода на электронные трудовые книжки. По их словам, россиянам не следует на первых порах отказываться от бумажных вариантов и следить за тем, чтобы все записи о стаже и месте работы в них дублировались.

Медведев также заявил, что переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным.