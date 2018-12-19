Россиянам напомнили о правах при сокращении на работе

https://news.ru/storage/news/9f37d78f603ebd555ce2d344d778ff86/9fd926bd-794e-461a-8354-4d2e61fe28cd_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Перед сокращением штата работодатель обязан предупредить всех сотрудников о своих планах. Человек должен узнать о предстоящем увольнении за два месяца, рассказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов РФ Сергей Храмов.

Также от компании по закону требуется уведомить о будущих сокращениях службу занятости, передаёт его слова «Life».

После получения информации об увольнении работник может согласиться и получить заработную плату за два последующих месяца. Кроме этого, ему выплатят месячное выходное пособие. В результате сокращённому сотруднику выдадут деньги за три неотработанных месяца, отметил эксперт.

«Поэтому мой совет: если вы получили уведомление о предстоящем увольнении по сокращению, немедленно соглашайтесь, проходите в кассу и получайте трёхмесячную зарплату», — сообщил он.

Храмов также добавил, что некоторые работодатели перед началом сокращений могут вводить специальный режим, при котором зарплата уменьшается.

Как ранее сообщал News.ru, почти каждый четвёртый российский работодатель — 23% — собирается начать новый год с увольнения сотрудников. Наиболее готово к такому шагу начальство в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания». Наименьшая вероятность потерять работу сохраняется у сотрудников компаний, которые оказывают услуги для бизнеса.