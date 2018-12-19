Россиянам напомнили о правах при сокращении на работе

Перед сокращением штата работодатель обязан предупредить всех сотрудников о своих планах. Человек должен узнать о предстоящем увольнении за два месяца, рассказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов РФ Сергей Храмов.
Также от компании по закону требуется уведомить о будущих сокращениях службу занятости, передаёт его слова «Life».
После получения информации об увольнении работник может согласиться и получить заработную плату за два последующих месяца. Кроме этого, ему выплатят месячное выходное пособие. В результате сокращённому сотруднику выдадут деньги за три неотработанных месяца, отметил эксперт.
«Поэтому мой совет: если вы получили уведомление о предстоящем увольнении по сокращению, немедленно соглашайтесь, проходите в кассу и получайте трёхмесячную зарплату», — сообщил он.
Храмов также добавил, что некоторые работодатели перед началом сокращений могут вводить специальный режим, при котором зарплата уменьшается.
Как ранее сообщал News.ru, почти каждый четвёртый российский работодатель — 23% — собирается начать новый год с увольнения сотрудников. Наиболее готово к такому шагу начальство в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания». Наименьшая вероятность потерять работу сохраняется у сотрудников компаний, которые оказывают услуги для бизнеса.