USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Россиянам напомнили о правах при сокращении на работе

Sergey Kovalev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Перед сокращением штата работодатель обязан предупредить всех сотрудников о своих планах. Человек должен узнать о предстоящем увольнении за два месяца, рассказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов РФ Сергей Храмов.

Также от компании по закону требуется уведомить о будущих сокращениях службу занятости, передаёт его слова «Life».

После получения информации об увольнении работник может согласиться и получить заработную плату за два последующих месяца. Кроме этого, ему выплатят месячное выходное пособие. В результате сокращённому сотруднику выдадут деньги за три неотработанных месяца, отметил эксперт.

«Поэтому мой совет: если вы получили уведомление о предстоящем увольнении по сокращению, немедленно соглашайтесь, проходите в кассу и получайте трёхмесячную зарплату», — сообщил он.

Храмов также добавил, что некоторые работодатели перед началом сокращений могут вводить специальный режим, при котором зарплата уменьшается.

Как ранее сообщал News.ru, почти каждый четвёртый российский работодатель — 23% — собирается начать новый год с увольнения сотрудников. Наиболее готово к такому шагу начальство в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания». Наименьшая вероятность потерять работу сохраняется у сотрудников компаний, которые оказывают услуги для бизнеса.


#работа #сокращение
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
общество 19:43, 19 декабря 2018
Саратовская область начнёт год с увольнений
общество 06:59, 19 декабря 2018
Массовое сокращение грозит россиянам после Нового года
экономика 01:26, 8 декабря 2018
Сокращения объявили на крупном волгоградском заводе
общество 01:08, 20 ноября 2018
Сокращения объявлены в школе Горок Ленинских
Это может произойти на фоне санкций США
экономика 16:09, 20 апреля 2018
РУСАЛ предупредил о сокращениях
Это может произойти на фоне санкций США
Лента новостей
экономика 12:33
Президент считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
политика 12:16
Владимир Путин начал большую пресс-конференцию
экономика 12:15
Путин заявил о росте российского бюджета
экономика 12:14
Путин: инфляция в России превысит 4% по итогам года
спорт 12:11
Россиянка вернула серебряную медаль ОИ
общество 12:09
Ольгу Глацких отлучили от заседаний облправительства
общество 12:05
В РФ появится сеть кинотеатров виртуальной реальности
Другие новости
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
общество 12:17
Патриарх Кирилл призвал церкви игнорировать собор в Киеве
общество 12:09
Ольгу Глацких отлучили от заседаний облправительства
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top