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Работники морга в Пензе перепутали тела покойников

Pascal Deloche/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сотрудники ритуальной компании перепутали умерших и доставили к родственникам для захоронения тела чужой женщины. «Подмену» родные заметили перед отпеванием, когда открыли крышку гроба. 

В результате они самостоятельно стали искать местонахождение умершей. Нашли свою родственницу на кладбище, ее уже планировали похоронить под другим именем. 

Инцидент случился в субботу, 26 января. Кто допустил ошибку выясняет следствие. 

Известно, что тело женщины сначала находилось в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко, затем его отправили в патологоанатомическое отделение и передали сотрудникам местной ритуальной службы.  

Ранее в Амурской области живую пенсионерку отправили в морг.  После новогоднего застолья, родственники решили, что пожилая женщина умерла и позвонили в ритуальную службу. Пенсионерка начала подавать признаки жизни, санитар морга вызвал реанимацию, однако женщина скончалась от переохлаждения, писал News.ru.


#пенза #морг
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