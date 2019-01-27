Работники морга в Пензе перепутали тела покойников

https://news.ru/storage/news/d21ce13e8fb9a6f6850d3ce49722269a/2fb2ac66-b23e-4a76-aa11-e148b41e3568_850.jpg Pascal Deloche/Global Look Press

Сотрудники ритуальной компании перепутали умерших и доставили к родственникам для захоронения тела чужой женщины. «Подмену» родные заметили перед отпеванием, когда открыли крышку гроба.

В результате они самостоятельно стали искать местонахождение умершей. Нашли свою родственницу на кладбище, ее уже планировали похоронить под другим именем.

Инцидент случился в субботу, 26 января. Кто допустил ошибку выясняет следствие.

Известно, что тело женщины сначала находилось в Пензенской областной клинической больнице имени Бурденко, затем его отправили в патологоанатомическое отделение и передали сотрудникам местной ритуальной службы.

Ранее в Амурской области живую пенсионерку отправили в морг. После новогоднего застолья, родственники решили, что пожилая женщина умерла и позвонили в ритуальную службу. Пенсионерка начала подавать признаки жизни, санитар морга вызвал реанимацию, однако женщина скончалась от переохлаждения, писал News.ru.