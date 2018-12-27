USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,269 $   Brent54.64 $ Bitcoin3,798.06 $
МОСКВА-9°C07:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Работники сети «Красное & Белое» провели ночь на морозе

vk.com/krasnoebeloe

общество [ версия для печати ]

Водители грузовиков, работающие в компании «Красное & Белое» в Челябинске, провели ночь на 25-градусном морозе из-за обысков на складах.

По данным портала «74.ru», на территорию компании автомобили не пропустили, поэтому водители были вынуждены ждать всю ночь за воротами. При этом сотрудники, которые должны были выйти в рейс минувшей ночью, не смогли покинуть территорию склада.

«В общей сложности на въезд и на выезд нас здесь не меньше 50 человек. Силовики не говорят вообще ничего. Задаём вопросы, отвечают, что ничего не знают», — рассказал водитель компании.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с 26 декабря проводят обыски на складах компании в Челябинске и Москве из-за подозрения в неуплате налогов и обороте контрафактной продукции. По другим данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о пропаже со склада Челябинского УМВД алкоголя, изъятого в качестве вещественных доказательств.

Ранее News.ru писал о том, что основатель сети алкогольных супермаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников подтвердил прошедшие обыски в офисах и на складах компании. Бизнесмен отметил, что не знает точной причины следственных действий ФСБ.


#обыски #алкоголь #Челябинск #фсб #красноеибелое
самое читаемое
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества
спорт
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта

читайте также
общество 21:59, 26 декабря 2018
Работа сети «Красное и Белое» парализована из-за обысков
экономика 17:16, 2 октября 2018
Владелец сети «Красное & Белое» стал миллиардером
Лента новостей
общество 06:57
Роспотребнадзор призвал сообщать о плохой работе такси
наука 06:53
Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту спутники «Канопус»
происшествия 06:24
Пассажир зарезал таксиста в центре Москвы
наука 05:59
Илон Маск показал звездолёт для доставки людей на Марс
в мире 05:48
The New York Times уличила Трампа в «откосе» от армии
Другие новости
общество 06:57
Роспотребнадзор призвал сообщать о плохой работе такси
общество 04:51
Ural Airlines выполнили рейс из Внуково в Домодедово
общество 03:09
Мария Мотузная уехала с Украины в Литву
общество 01:39
Ведущие сообщили о закрытии телешоу «Орёл и решка»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top