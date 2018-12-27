Работники сети «Красное & Белое» провели ночь на морозе

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Водители грузовиков, работающие в компании «Красное & Белое» в Челябинске, провели ночь на 25-градусном морозе из-за обысков на складах.

По данным портала «74.ru», на территорию компании автомобили не пропустили, поэтому водители были вынуждены ждать всю ночь за воротами. При этом сотрудники, которые должны были выйти в рейс минувшей ночью, не смогли покинуть территорию склада.

«В общей сложности на въезд и на выезд нас здесь не меньше 50 человек. Силовики не говорят вообще ничего. Задаём вопросы, отвечают, что ничего не знают», — рассказал водитель компании.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) с 26 декабря проводят обыски на складах компании в Челябинске и Москве из-за подозрения в неуплате налогов и обороте контрафактной продукции. По другим данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о пропаже со склада Челябинского УМВД алкоголя, изъятого в качестве вещественных доказательств.

Ранее News.ru писал о том, что основатель сети алкогольных супермаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников подтвердил прошедшие обыски в офисах и на складах компании. Бизнесмен отметил, что не знает точной причины следственных действий ФСБ.