Работникам «Черкизово» начали выплачивать зарплату

https://news.ru/storage/news/31c76d8b67a23f6ee3b27664f4d8a167/90da1de5-c48e-4e14-a296-abe0b9c34bda_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ООО «Торговый дом «Настюша», аффилированным предприятием которого является ОАО «Черкизово», осуществил выплаты зарплат работникам хлебокомбината, которые ранее объявили голодовку. Общая сумма выданных средств составила 600 тыс. рублей.

Преображенский межрайонный прокурор обратился в суд с исками о взыскании в пользу работников начисленной, но не выплаченной им зарплаты. Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры Москвы, сообщает ТАСС.

Промышленный сектор в столичном регионе переживает не лучшие времена. Только за прошедшую неделю на двух московских заводах встало производство. Причина одна — задолженности по зарплатам и якобы банкротство владельцев. Сколько на самом деле денег у бенефициаров и почему рабочим по несколько месяцев не выплачивают зарплату, разбирался News.ru.