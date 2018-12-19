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Работникам «Черкизово» начали выплачивать зарплату

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

ООО «Торговый дом «Настюша», аффилированным предприятием которого является ОАО «Черкизово», осуществил выплаты зарплат работникам хлебокомбината, которые ранее объявили голодовку. Общая сумма выданных средств составила 600 тыс. рублей.

Преображенский межрайонный прокурор обратился в суд с исками о взыскании в пользу работников начисленной, но не выплаченной им зарплаты. Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры Москвы, сообщает ТАСС.

Промышленный сектор в столичном регионе переживает не лучшие времена. Только за прошедшую неделю на двух московских заводах встало производство. Причина одна — задолженности по зарплатам и якобы банкротство владельцев. Сколько на самом деле денег у бенефициаров и почему рабочим по несколько месяцев не выплачивают зарплату, разбирался News.ru.


#ГОЛОДОВКА #зарплата #ВЫПЛАТЫ #работники #черкизово
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