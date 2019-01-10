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Работникам «Электроцинка» ищут новую работу

ОАО Электроцинк/vk.com

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Комитет по занятости населения в Северной Осетии направил в более чем 20 предприятий России запросы на вакансии для работников завода «Электроцинк». Завод было принято закрыть после произошедшего на нём пожара.

«Мы направили запросы в более чем 20 металлургических предприятий по всей стране. Уже получили ответы от половины заводов. Сейчас занимаемся сбором данных. В основном ответы по имеющимся вакансиям мы получили от предприятий, входящих в УГМК», — передаёт слова председателя комитета Альбины Плаевой ТАСС.

Как ранее писал News.ru, завод «Электроцинк» во Владикавказе, где 21 октября произошёл крупный пожар, решено законсервировать. По социальным объектам, принадлежащим заводу, пока нет решения, этот вопрос находится в стадии рассмотрения.


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