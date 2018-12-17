Голодающим работникам «Черкизово» предложили денег

https://news.ru/storage/news/2da93ba9c9aa8485703cb901090e5d38/939cc00f-70b6-445e-bc7e-896629c7c085_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудникам хлебозавода «Черкизово» предложили по пять тысяч рублей за то, чтобы они прекратили голодовку, сообщил бывший работник предприятия Дамир.

По его словам, участников забастовки допрашивали до поздней ночи, а в это время неизвестные пытались отнять принадлежащие бывшему работнику документы.

В свою очередь одна из участниц голодовки Наталья Сечинова подчеркнула, что рабочие будут продолжать акцию, пока им не выплатят зарплату, передаёт «Царьград».

Ранее News.ru писал, что руководитель московского хлебозавода «Черкизово» стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты заработной платы. Подозреваемый объявлен в розыск, так как он скрывается от следствия.

Более 100 сотрудников предприятия не получали денег за работу с августа, при этом оснований задерживать выплаты не было. ОАО «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша» — крупнейший производитель хлебопродуктов в России. В августе владелец предприятия Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в 60 млрд рублей.