Работа сети «Красное и Белое» парализована из-за обысков

Основатель сети алкогольных супермаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников подтвердил прошедшие обыски в офисах и на складах компании. Бизнесмен отметил, что не знает точной причины следственных действий ФСБ.
«Работа торговой сети полностью парализована из-за обысков. Изъятие всей документации продолжается», — сообщили в компании.
К расследованию подключились сотрудники Росалкогольрегулирования и налоговой службы. По слухам, компанию подозревают в обороте контрафакта и неуплате налогов в особо крупном размере.
По другим данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о пропаже со склада Челябинского УМВД алкоголя, изъятого в качестве вещественных доказательств. По этому делу обвиняемыми проходят бывшие руководители подразделений челябинской полиции Василий Потехин и Рафаэль Усманов.
Масштабные обыски «Красное & Белое» проходят по всей России: в Москве, Подмосковье, Челябинске и Екатеринбурге.
Торговая сеть «Красное & Белое» по итогам 2017 года впервые вошла в топ-10 самых крупных ретейлеров России, став первой сетью алкомаркетов. В 2018 году сеть «Красное & Белое» заняла восьмое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний. Осенью 2018 года владелец сети Сергей Студенников вошел в список миллиардеров по версии Bloomberg. Его состояние ещё недавно оценивалось в $950 млн, писал News.ru.