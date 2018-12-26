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Работа сети «Красное и Белое» парализована из-за обысков

vk.com/krasnoebeloe

общество [ версия для печати ]

Основатель сети алкогольных супермаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников подтвердил прошедшие обыски в офисах и на складах компании. Бизнесмен отметил, что не знает точной причины следственных действий ФСБ.

«Работа торговой сети полностью парализована из-за обысков. Изъятие всей документации продолжается», — сообщили в компании.

К расследованию подключились сотрудники Росалкогольрегулирования и налоговой службы. По слухам, компанию подозревают в обороте контрафакта и неуплате налогов в особо крупном размере.

По другим данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о пропаже со склада Челябинского УМВД алкоголя, изъятого в качестве вещественных доказательств. По этому делу обвиняемыми проходят бывшие руководители подразделений челябинской полиции Василий Потехин и Рафаэль Усманов.

Масштабные обыски «Красное & Белое» проходят по всей России: в Москве, Подмосковье, Челябинске и Екатеринбурге. 

Торговая сеть «Красное & Белое» по итогам 2017 года впервые вошла в топ-10 самых крупных ретейлеров России, став первой сетью алкомаркетов. В 2018 году сеть «Красное & Белое» заняла восьмое место в рейтинге самых быстрорастущих компаний. Осенью 2018 года владелец сети Сергей Студенников вошел в список миллиардеров по версии Bloomberg. Его состояние ещё недавно оценивалось в $950 млн, писал News.ru.


#москва #алкоголь #Челябинск #супермаркеты #красноеибелое
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