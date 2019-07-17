Роструд опубликовал результаты опросов, проведённых на портале «Работа в России». Согласно одному из них, более половины опрошенных собираются работать после достижения пенсионного возраста. Другое анкетирование касалось темы профессионального переобучения людей предпенсионного и пенсионного возраста. И здесь россияне продемонстрировали ещё больший оптимизм: 68,5% респондентов сообщили, что переобучение накануне выхода на пенсию — отличная возможность получить новые навыки и освоить профессию.

В число популярных сфер для будущих пенсионеров вошли финансы, рабочие специальности, продажи и услуги, юриспруденция, образование, строительство и медицина. Что же движет россиянами, отказывающимися от заслуженного отдыха? Избыточная бодрость или, может быть, желание быть в коллективе? С такими вопросами News.ru обратился к специалистам рынка труда, экономистам и медикам.

Андрей Кочетков, ведущий аналитик БК «Открытие Брокер», убеждён, что стремление работать вызвано отнюдь не бурным оптимизмом или возможностями здоровья.

В условиях падения реальных доходов населения выход на пенсию рассматривается в качестве угрозы уровню жизни. Поэтому многие люди предпенсионного возраста планируют продолжить работу. Подводить оптимистичные выводы под результаты опросов, говорящих о желании пенсионеров трудиться и учиться, было бы весьма неправильно. Если здоровье и профессия позволяют, то люди продолжают работать без каких-либо государственных решений, но для большинства этот путь будет труден, — говорит Кочетков.

Солидарен с Кочетковым и другой эксперт — вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. Вопрос от полезности трудовой нагрузки в пенсионном возрасте вызывал у него недоумение.

АГН «Москва»

Люди ходят на работу не потому, что им это полезно. Им полезно купить еду и заплатить за коммунальные услуги. Подняв пенсионный возраст, государство выбросило на рынок труда ненужную рабочую силу. Раз эта рабочая сила не нужна, то повышается конкуренция за рабочее место. Люди ищут работу, безработица переносится болезненно. Пенсии в нашем государстве меньше даже, чем в Китае. Пенсионеры ищут работу. При этом простые навыки, нужные, например, для профессии вахтёра, перестают быть востребованными. В простом труде есть переизбыток рабочей силы, и люди стремятся переучиться, получить другую специальность, — считает Шеин.

Вечная молодость

Не все эксперты, однако, настроены пессимистично. Иное мнение, например, высказывает Сергей Вострецов, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. С его точки зрения, пенсионеры могут позволить себе сидеть дома, но не хотят, потому что им хочется реализовать себя.

Наша страна достаточно много внимания уделяет социальной сфере. Если посчитать все льготы — скидки по коммунальным платежам, льготные лекарства, льготное медобслуживание, проезд и так далее, — то получается не так и мало. Государство несёт довольно большую социальную нагрузку, и нельзя сказать, что народ брошен, как это было в 90-е. И помимо материальной заинтересованности, активные люди ищут просто реализации, особенно активные пожилые люди, сохранившие бодрость, — считает Вострецов.

С точки зрения депутата, выход людей предпенсионного и пенсионного возраста на рынок труда станет решением для некоторых проблем в сфере экономики.

Для большинства возрастных людей физические нагрузки уже тяжелы, а опыт при этом колоссальный. И задействовать пласт этих опытных людей было бы отличным выходом для экономики, — говорит Вострецов.

В какой-то мере с ним согласен Валерий Новосёлов, врач-гериатр. Он приводит в пример доклад ВОЗ о старении и здоровье, вышедший в 2016 году. В нём, в частности, говорится о том, что старость стала очень разнообразной.

Очень много людей достигает старческого возраста в хорошем качестве — как ментальном, так и физическом. Это стало особенностью начала XXI века. Эволюционирует не только понятие «возраст», но и понятия «старость», «пожилой человек» и так далее. В дальнейшем, возможно, классификация будет меняться: не просто старый человек 75–​85 лет и долгожитель, но и, возможно, какая-то ранняя старость, средняя и другие градации. Я всегда рекомендую людям работать как можно дольше, но обычно я говорю это людям умственного труда и только в том случае, если работа в радость. Говорить, что человеку в 65 лет надо идти шпалы таскать, я бы не стал. Тем, кто работает физически, надо работу прекращать или снижать её интенсивность, — рассказал Новосёлов.

Кристина Кормилицына/ТАСС

Смена профессии за пять лет до пенсии

Менять или не менять профессию, если до пенсии осталось лет пять? В пользу отказа от переобучения — опыт и навыки многолетнего пребывания в одной и той же роли, высокий профессионализм. С другой стороны, рынок труда меняется очень быстро.

Говоря о конкретных работах: неизвестно, на какие профессии будет спрос, на какую рабочую силу и на какой срок. Может быть, вы в «Макдоналдсе» через 20 лет увидите сотрудников в 80-летнем возрасте, — утверждает Новосёлов, добавляя, что сегодня прогнозированием на рынке труда заняты лучшие умы планеты.

Важные качества для претендента на рабочее место в условиях жёсткой конкуренции — это квалификация и гибкость.

Работодатель не станет смотреть — пенсионер или не пенсионер. Он будет смотреть на квалификацию работника и на его способность к адаптации. Лет через 5–​10 востребованы будут квалифицированные технические специалисты, это очевидно. Но, с другой стороны, очень скоро человеческий труд будет наиболее востребован только там, где нужно проявить человеческие черты, которые не заменит ни одна компьютерная система. Это такие сферы, как образование, культура, наука, медицина, в том числе очень нужны будут квалифицированные сиделки, — считает Шеин.

С тем, что современные технологии ликвидируют целые классы рабочих мест, согласен и Кочетков. Но у эксперта есть сомнения в целесообразности переобучения в зрелом возрасте.

Сергей Лантюхов/News.ru

Опыта в сфере занятости пенсионеров накоплено много, но у нас и люди в зрелом возрасте уже начинают испытывать проблемы с трудоустройством. Переучиваться сегодня нужно всем, но для пенсионеров это скорее исключение, чем правило. Более того, если работодатели и берут на работу пенсионеров, то предлагают им гораздо меньшие деньги, чем молодым сотрудникам, — говорит эксперт.

В качестве выхода из ситуации Кочетков видит законодательно закреплённое стимулирование высокой оплаты труда на всех уровнях, а не «производство рабочей силы, которая ещё больше будет повышать конкуренцию за рабочие места».

Шеин, в свою очередь, в качестве выхода из ситуации с переобученными людьми предпенсионного возраста видит введение системы распределения на рабочие места сразу после обучения. А вот медики ратуют за обучение вне зависимости от того, пойдёт ли такой специалист работать по полученной специальности или нет.

Обучение для людей пожилого и старческого возраста — довольно сложная проблема. Но это всегда образование новых синоптических связей в коре головного мозга. В целом оно полезно и перспективно, — считает врач-гериатр. — Обучение наполняет жизнь смыслом, который выступает в роли геропротектора. Вообще люди, которые наполняют свою жизнь социальными связями, активностью, учёбой, они и стареют медленнее, и лучше выглядят. Из них часто получаются долгожители, хотя прямой причинно-следственной связи (обучается — значит, позже состарится) нет.