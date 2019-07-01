Кандидатов на должности в органах ФСБ предлагают обязать указывать в анкетах информацию об их аккаунтах в соцсетях и о том, какие данные из биографии соискателя в них указаны.
Согласно
К таким сведениям относятся фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейное, социальное, имущественное положение, образование и профессия.
Ранее News.ru писал, что Министерства просвещения и цифрового развития России подготовили проект приказа, который утверждает создание федеральной платформы Цифровой образовательной среды (ЦОС). В ней будут предусмотрены анкеты для родителей, учеников и учителей. Помимо персональных данных (имени, даты рождения и прочего), участники образовательного процесса должны будут указать в анкетах ссылки на свои аккаунты в социальных сетях, а также информацию о водительском удостоверении и загранпаспорте.