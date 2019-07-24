https://static.news.ru/photo/7a6016ba-ae47-11e9-b893-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Facebook и Instagram исправили неполадки в своей работе.

Об этом сообщили в пресс-службе Facebook. По словам её представителей, проблема была оперативно изучена и устранена, передаёт РИА Новости .

Приносим прощение за неудобства, — сказали в компании.

В среду, 24 июля, пользователи соцсетей столкнулись с трудностями при входе в свои аккаунты, а также при загрузке и обновлении контента. Кроме того, некоторые юзеры не могли попасть на сайты Facebook и Instagram. Наибольшее количество жалоб, по данным сервиса Downdetector, поступало из России, с Украины, из стран Европы, США и Бразилии.

Ранее News.ru писал о том, что перебои в работе «Билайна» произошли в западной части РФ 13 июля.