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Рабочий отсудил компенсацию у «Уралвагонзавода»

Nucl0id/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

общество [ версия для печати ]

Мастер обрубного участка «Уралвагонзавода» Александр Иванов взыскал с предприятия более 200 тысяч рублей за незаконное отстранение от работы. Правоту рабочего подтвердил суд Свердловской области.

В феврале 2018 года руководство завода издало приказ о направлении Иванова на внеочередную проверку знаний по охране труда. Но сотрудник отказался, за что получил замечание и снижение месячной премии на 25%. Рабочий оспорил решение в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила, который признал, что истец не допустил нарушений требований по охране труда и техники безопасности. Последнюю проверку по технике безопасности Иванов проходил в июле 2017 года, поэтому основании для нового направления не было. Суд признал приказ «Уралвагонзавода» незаконным, это же решение оставила в силе апелляционная инстанция, пишет нижнетагильское ИА «Все новости».

В марте 2018 года руководство предприятия отстранило Иванова от работы без начисления зарплаты из-за неявки на внеочередную проверку по знанию правил охраны труда. После этого заработная плата ему не начислялась, и Иванов обратился к «Уралвагонзаводу» с новым иском, потребовав взыскать с работодателя зарплату в размере 236 тысяч рублей за время отстранения с марта по июль 2018 года, а также компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей и расходы на юридическую консультацию в 500 рублей.

Суд в Нижнем Тагиле встал на сторону рабочего, однако «Уралвагонзавод» обжаловал это решение в Свердловском областном суде, но в вышестоящей инстанции не нашли оснований для отмены решения.

Как писал News.ru, в конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что реализация пакета акций «Уралвагонзавода» возможна после 2020 года. В августе индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации Ростех Сергей Абрамов заявлял, что предприятие продаст свои непрофильные активы. Тогда было объявлено о разработке плана финансового оздоровления компании.


#суд #КОМПЕНСАЦИИ #уралвагонзавод #рабочие
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