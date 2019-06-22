https://static.news.ru/photo/7360cf88-94d1-11e9-98ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Марса Газизуллина, строители проделали уникальную работу.

Он пояснил, что длина участка составила около 1,3 км.

Трасса тоннеля пересекла открытый котлован притоннельных сооружений — тоннелепроходческий комплекс «Наталия» был перемещен без разбора методом протаскивания по специально устроенному лотку, — рассказал Газизуллин.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин сообщил, что строительство велось в сложных гидрогеологических условиях, а также среди плотной городской застройки. Тоннель проложили под улично-дорожной сетью улиц Архитектора Власова, Воронцовские Пруды и Новаторов, включая территории Воронцовского парка, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что перегон между станциями БКЛ «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» полностью готов. Строители приступили к монтажу инженерных систем.