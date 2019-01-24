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Рабочие вывезли КамАЗ с отходами из квартиры пенсионерки

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Мусор из квартиры пенсионерки в Перми начали выносить рабочие управляющей компании совместно с волонтерами. За два часа им удалось вывезти один КамАЗ.

Работа по очищению квартиры может продлиться несколько дней. Мусором забита вся квартира до потолка, а когда в помещение он уже не вмещался, пожилая собственница жилья стала складывать его у входной двери. При этом она переселилась жить в подъезд, теперь пенсионерка спит на картонной коробке. По подсчётам, в квартире находится около 80 кубометров мусора.

«При разборе завалов женщина стояла в подъезде, ни с кем не разговаривала и плакала, жалея свои "пожитки"», — рассказали сотрудники управляющей компании.

С просьбой очистить квартиру обратились через социальные сети соседи 70-летней бабушки. Они жаловались на резкий неприятный запах, а также на то, что в квартире поселились тараканы, клопы и мыши. Волонтёрам удалось уговорить пенсионерку очистить квартиру, информирует «Ридус».

Власти Московской области в трёх чтениях приняли закон о 50% компенсации оплаты за вывоз мусора для отдельных категорий граждан. Речь идёт об инвалидах, членах многодетных семей, пенсионерах и гражданах предпенсионного возраста, писал News.ru.


#мусор #пермь
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