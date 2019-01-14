Пытавшегося съесть уголовное дело россиянина посадили

https://news.ru/storage/news/640a87e1c68553a572bd72ffcb5725b9/d702e0a2-25b6-4de2-9d6a-ee610015342e_850.jpg Russian FSB press service/Global Look Press

Жителя Ульяновской области, который намеревался съесть материалы своего уголовного дела, отправили в колонию общего режима.

В областной прокуратуре уточнили, что мужчина проведёт в тюрьме 4 года и 11 месяцев.

«Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 УК РФ ("Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела")», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, весной прошлого года мужчине были предъявлены обвинения в покушении в организации наркоторговли. В августе была организована очная ставка между ним и свидетелем, во время которой он вырвал страницы из протокола и съел их.

Ранее News.ru писал, что полиция города Нерюнгри в Южной Якутии задержала крайне неудачливого вора, который растерял всю добычу, пока покидал место преступления. 33-летний ранее судимый злоумышленник вошёл в один из местных ювелирных магазинов и, воспользовавшись отсутствием персонала, украл драгоценности на общую сумму в 265 тыс. рублей.