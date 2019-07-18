https://static.news.ru/photo/69f6bbf4-a937-11e9-a0a7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Новый видеоролик с участием собаки и кота претендует на то, чтобы стать «вирусным» в Интернете. На видео пёс немного неуклюже пытается погладить лапой кота, подражая действиям хозяина.

Сначала в кадре появляется человеческая рука. Кот явно приободряется, наслаждаясь вниманием к себе. Но спустя несколько мгновений собака решает последовать примеру и тоже начинает наглаживать друга сначала одной лапой, потом двумя.

Тот какое-то время терпит, но всё-таки не выдерживает и начинает огрызаться.

Видео размещено на интернет-сервисе Reddit . Зрители восторженно отнеслись к дружелюбиию пса, но в большей степени оказались восхищены терпеливостью кота.

Самые характерные комментарии классифицировал « Ридус ». Как следует из выборки журналистов издания, одни пользователи предположили, что это связано с «закалкой» маленькими детьми, которые, вероятно, есть в доме. Другие признались, что их кошка сразу же дала бы отпор таким посягательствам. А некоторые предположили, что вечером того же дня собаку в её лежанке почти наверняка ждал «сюрприз»: кот, возможно, не упустил случая там нагадить.

Ранее News.ru рассказывал о другом забавном ролике в Интернете. На видео рыжий кот держит в зубах розовый поводок и выгуливает своего друга-пса.