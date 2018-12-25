Парад снегурочек пройдёт в Москве 27 декабря

Новогодний парад снегурочек в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдёт в Москве на Тверской площади 27 декабря.
«Приглашаем вас всей семьей на большой праздник, где вы сможете зарядиться новогодним настроением, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Участвовать в параде могут все желающие», — сообщили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Это уже пятый парад в истории фестиваля «Путешествие в Рождество», информирует АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира во вторник, 25 декабря, отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.