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Парад снегурочек пройдёт в Москве 27 декабря

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Новогодний парад снегурочек в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдёт в Москве на Тверской площади 27 декабря.

«Приглашаем вас всей семьей на большой праздник, где вы сможете зарядиться новогодним настроением, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Участвовать в параде могут все желающие», — сообщили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Это уже пятый парад в истории фестиваля «Путешествие в Рождество», информирует АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, католики, протестанты и последователи Англиканской церкви всего мира во вторник, 25 декабря, отмечают Рождество Христово. Папа римский возглавил торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане.


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