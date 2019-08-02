https://static.news.ru/photo/87fb08e2-b51e-11e9-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Силовики задержали ещё пять подозреваемых по делу о «массовых беспорядках» на акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, прошедшей 27 июля в Москве. Избрание им меры пресечения должно состояться 5 августа.

В понедельник будет избираться мера пресечения в отношении ещё пятерых фигурантов дела о беспорядках, — цитирует ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца четырёх других фигурантов дела о «массовых беспорядках»: Кирилла Жукова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова.

Также по этому же делу предъявили обвинение пытавшемуся выдвинуться в столичный парламент видеоблогеру Егору Жукову.

Как писал News.ru, ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что Следственный комитет соединил в одно производство дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полиции.

До этого стало известно, что сотрудники столичного главка СК продолжают поиски организаторов беспорядков в центре Москвы 27 июля. Их личности пока не установлены.