Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники скорой помощи выезжали на 12 вызовов, связанных с травмами, полученными в ходе митинга в Москве 3 августа. В больницы были доставлены пять человек, включая сотрудника Росгвардии.

По данным столичного департамента здравоохранения, у всех, кроме силовика, травмы лёгкие. В настоящий момент в медицинском учреждении остаётся один человек, его состояние удовлетворительное.

В пресс-службе департамента уточнили, что работа скорой помощи в день мероприятия была штатной, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что более 50 несовершеннолетних задержали на несогласованной акции в Москве 3 августа, сообщил столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович. По его словам, большинство подростков уже отпущены.

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