https://static.news.ru/photo/5d7bf60e-b68f-11e9-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники скорой помощи выезжали на 12 вызовов, связанных с травмами, полученными в ходе митинга в Москве 3 августа. В больницы были доставлены пять человек, включая сотрудника Росгвардии.

По данным столичного департамента здравоохранения, у всех, кроме силовика, травмы лёгкие. В настоящий момент в медицинском учреждении остаётся один человек, его состояние удовлетворительное.

В пресс-службе департамента уточнили, что работа скорой помощи в день мероприятия была штатной, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что более 50 несовершеннолетних задержали на несогласованной акции в Москве 3 августа, сообщил столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович. По его словам, большинство подростков уже отпущены.