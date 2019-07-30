https://static.news.ru/photo/921509e6-b38d-11e9-92bf-fa163e074e61_660.jpg Павел Ботвиновский Фото: facebook.com/botvilily

Актёр Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в такси.

По некоторым данным, артист и его подруга вызвали автомобиль к одному из ресторанов. Однако между пассажирами и водителем разгорелся конфликт, причина которого неизвестна.

Во время ссоры Ботвиновский вырвал дверь машины и повредил боковые стёкла. Ущерб от его действий составил около 35 тысяч рублей.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Актёр был отпущен под подписку о невыезде, передаёт РЕН ТВ .

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