https://static.news.ru/photo/dda90c64-9352-11e9-9dc1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президента Владимира Путина на прямой линии поставили в известность о низких зарплатах, которые отталкивают выпускников медицинских вузов идти работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе. Официальные цифры сильно расходятся с действительностью. Об этом главе государства рассказала медик Ольга Журба из деревни Потанино Ленинградской области.

Честно сказать, чего не хватает? Зарплаты не хватает. Потому что то, что озвучивают в новостях по средним зарплатам, не соответствует действительности сотрудников ФАПа. У меня оклад 16 тысяч. Соответственно, плюс-минус премии и прочее — 20–22 [тысячи], чуть больше, если идёт переработка какая-то, перевыполнение функционала — ну 25 [тысяч]. А почему-то буквально позавчера я читала «Волховские огни» (местное издание. — News.ru), там почему-то выведена средняя зарплата 42 тысячи, ну я их в глаза не видела, эти 42 тысячи, даже с отпускными, — рассказала Журба.

Сотрудница ФАПа из Ленинградской области подчеркнула, что работники таких медицинских пунктов на селе выполняют многосторонние обязанности.

Мы работаем и за врача-терапевта, и за врача на первичном этапе хирурга-травматолога, как врачи-педиатры работаем и бумаги все сами заполняем вручную, потому что до нас Интернет и компьютеризация ещё не дошли, конкретно до нас. Скажем, если в поликлинике городской люди различаются по своим обязанностям, то мы делаем всё, — продолжила Ольга Журба.

Также она сообщила, что на селе у медиков есть некоторые сложности с оборудованием, «потому что многие вещи, скажем так, заброшены давно и на них не выделяются деньги, не доходят до нас».

У меня ФАП, да, после капитального ремонта, и, в общем-то, многие вещи есть, но многих и не хватает. Опять же получается вот что: молодые приезжают на село, есть такая программа, идёт помощь, но опять же — не те деньги. Молодёжь в городе может заработать те же деньги значительно легче. Если у меня подруга работает в городе в городской больнице и у неё зарплата 50 тысяч за шесть дежурств, то вы понимаете разницу? Поэтому молодёжь и не едет, — резюмировала медработница.

Как писал News.ru, в апреле сотрудники станции скорой медицинской помощи в Орле подготовили обращение к властям региона, требуя создания достойных условий труда и его справедливой оплаты. До этого их челябинские коллеги выступили против сокращения отпусков. В Пензе медработники потребовали повысить зарплату до уровня средней по региону.