https://static.news.ru/photo/24dd95f4-a263-11e9-b8c6-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

На встрече президента России Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета глава государства осудил стремление некоторых стран «закрутить гайки» конкурентам. По его мнению, в условиях глобализации это губительно.

Те, кто совсем недавно ещё чувствовали себя монополистами, они начали переживать и вместо того, чтобы эффективно функционировать дальше, повышать свою конкурентоспособность в глобальном мире, начали закручивать гайки, сдерживая развитие своих конкурентов — России и Китая в том числе. Но это дорога в никуда, это ничего не даст, — заявил российский лидер.

Он также отметил, что уже сейчас необходимо задуматься и заняться изменением трудовых ресурсов и повышением их производительности, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся Уральского федерального университета с правом Екатеринбурга провести Универсиаду в 2023 году. Это будет третья Универсиада в России.