На встрече президента России Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета глава государства осудил стремление некоторых стран «закрутить гайки» конкурентам. По его мнению, в условиях глобализации это губительно.
Те, кто совсем недавно ещё чувствовали себя монополистами, они начали переживать и вместо того, чтобы эффективно функционировать дальше, повышать свою конкурентоспособность в глобальном мире, начали закручивать гайки, сдерживая развитие своих конкурентов — России и Китая в том числе. Но это дорога в никуда, это ничего не даст, — заявил российский лидер.
Он также отметил, что уже сейчас необходимо задуматься и заняться изменением трудовых ресурсов и повышением их производительности, сообщает
Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся Уральского федерального университета с правом Екатеринбурга провести Универсиаду в 2023 году. Это будет третья Универсиада в России.