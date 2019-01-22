Путин запретил спасателям использовать маячки

https://news.ru/storage/news/6178314d49d371965bc3655b0faa184e/f118acaa-a7f7-4419-a625-980c4ec210a2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал изменения в указ о запрете использования устройств для подачи проблесковых и специальных звуковых сигналов на легковых автомобилях. Запрет касается аварийно-спасательных служб, не входящих в структуру МЧС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поправки к закону от 19 мая 2012 года вступают в силу с 22 января 2019-го.

Ранее Виталий Милонов предложил провести крупномасштабную ревизию гражданских автомобилей, оснащённых проблесковыми маячками. По словам депутата, россияне стали часто жаловаться ему на то, что количество таких машин на дорогах возросло, писал News.ru.