https://static.news.ru/photo/48d52fa6-aec2-11e9-bc7a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин потребовал не предоставлять земельные участки в зонах затопления и подтопления в Дальневосточном округе. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля .

Глава государства также потребовал от властей региона установить границы зон подтопления и внести эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить установление границ зон затопления и подтопления на территориях субъектов Российской Федерации и внесение изменений в документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости, — указано в одном из пунктов поручения.

Правительству совместно с властями также необходимо будет провести инвентаризацию гидротехнических сооружений и сформировать систему регулярного мониторинга и оценки их состояния. Президент постановил исполнить поручение до 1 ноября 2019 года.

Местные власти при этом должны будут провести разъяснительную работу с населением.

Местным властям <...> провести разъяснительную работу среди граждан по вопросам реализации их жилищных и имущественных прав в отношении имущества, пострадавшего в ходе наводнения на территории Иркутской области, — указано в документе.

Что касается восстановления жилья и инфраструктуры, то до 1 сентября 2019 года должна быть произведена полная оценка ущерба. До 15 августа 2019 года должен быть разработан план обеспечения жильём граждан, которые лишились своих домов. Те же сроки установлены для восстановления общеобразовательных организаций.

Отдельно Путин выделил проблему обеспечения жильём многодетных семей. В перечне поручений значится пункт о необходимости «обеспечения жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, семей, имеющих трех и более детей и лишившихся жилых помещений».

Как ранее писал News.ru, все выплаты пострадавшим от наводнения должны быть обеспечены до 10 августа текущего года. Контроль за распределением гуманитарной помощи обеспечит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.