Путин обеспокоен проблемой загрязнения воды

https://news.ru/storage/news/1b1e73ffdddde7cd9afc0c59680b70b0/4f145379-7fe7-459b-9178-a5573aeb26f2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин назвал глобальным и касающимся всей страны вопрос загрязнения воды. Глава государства отметил, что проблема заключается не только в трубах, но и в сбросах сточных вод.

Политик подчеркнул, что по последнему вопросу правительство уже приняло решения, в том числе переход на новейшие доступные технологии. Кроме того, по словам чиновника, для нарушителей, которые загрязняют водоёмы, предусмотрены штрафные санкции.

Ранее News.ru писал, что удорожание бензина в России в 2018 году, по словам Путина, объясняется ростом цен на нефть на мировом рынке. Российский лидер отметил, что правительство уже приняло меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке.