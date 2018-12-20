Путин: за свои проступки люди должны отвечать везде

https://news.ru/storage/news/96e07063e6c02cb1c99e90a2c46b7184/90d59148-6ca7-4017-9dbc-c58dd119e35c_850.jpg Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Люди должны отвечать за свои высказывания и действия в Сети так же строго, как и вне Интернета, передаёт слова президента РФ Владимира Путина корреспондент News.ru с пресс-конференции.

«Чем отличается поведение в Интернете от того, что за границами Интернета? Это то же общество, тем более что Интернет проник во все сферы нашей жизни. Поэтому ничего здесь особенного я не вижу», — заявил российский лидер.

Ранее News.ru сообщал о заявлении главы государства по поводу вероятного развязывания ядерной войны. Кремль достиг превосходства над остальными странами в разработках стратегических вооружений. Путин выразил надежду, что человечество сможет предотвратить войну с использованием атомных зарядов.