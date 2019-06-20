https://static.news.ru/photo/226b8168-9355-11e9-9cba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

В либерализации сферы перевозки, хранения и распространения наркотиков необходимости нет. Такую позицию в ходе прямой линии озвучил президент Владимир Путин.

По его словам, даже при нынешних нормах законодательства «угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика».

Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объёмы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что за нарушения в сфере оборота наркотиков в стране выносят много обвинительных приговоров. 26% заключённых были осуждены «как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков — наркотических средств и прекурсоров».

Вместе с тем глава государства высказал мнение, что в системе собственной безопасности МВД необходимо создать структуру, которая займётся злоупотреблениями при делах, подобных делу журналиста Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотиков. В отношении всех виновных по делу представителя СМИ должны быть проведены все необходимые следственные действия, подчеркнул Путин.

Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчётности и ради «галок» людей в тюрьму не сажали, — заявил президент.

Главное в этой сфере — наладить всесторонний контроль, сказал он. По его словам, к процессу необходимо подключить не только внутренние структуры МВД, но и ФСБ.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.