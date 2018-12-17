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Путин высказался по поводу предновогодней амнистии

Владимир Путин kremlin.ru

Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение кинорежиссёра Александра Сокурова провести перед Новым годом амнистию.

«К этому надо подойти внимательно», — цитирует главу государства РИА Новости.

Идею освободить некоторых заключённых в преддверии праздников член президентского Совета по правам человека озвучил 12 декабря 2018 года во время заседания СПЧ.

Кроме того, участники встречи предложили создать международную организацию, которая будет помогать гражданам РФ в кризисных ситуациях за рубежом.

Ранее News.ru сообщал о возможном участии Владимира Путина в итоговом заседании кабинета министров.

В 2018 году жители страны выбрали самых влиятельных политиков года. Ими стали глава государства (29% опрошенных), министр иностранных дел Сергей Лавров (7%). На третьем месте расположился лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 4%.


#путин #спч #Сокуров
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