https://static.news.ru/photo/f0878e0a-9352-11e9-bd01-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств.

Он выразил надежду, что следственные действия будут проведены в отношении всех виновных в том, кто «создал эту ненормальную ситуацию».

Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчётности и из-за этого людей в тюрьму не зажали, чтобы не было таких случаев, — подчеркнул он.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

Как писал News.ru, ранее российский лидер заявил, что в либерализации сферы перевозки, хранения и распространения наркотиков необходимости нет. По его словам, даже при нынешних нормах законодательства «угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика».