https://static.news.ru/photo/43e1de6c-a7d4-11e9-8b3a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающий число транспортных средств Министерства обороны, имеющих право на установку звуковых и световых сигналов, а также цветографических схем.
Теперь ведомство может обеспечить привилегии 22 автомобилям, следует из документа, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации. В прежней редакции Минобороны мог оснастить спецсигналами только 20 машин.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная таможенная служба попросила разрешения у президента России Владимира Путина устанавливать на свои автомобили спецсигналы. В ведомстве сочли, что это повысит эффективность борьбы с распространением санкционной продукции.