https://static.news.ru/photo/43e1de6c-a7d4-11e9-8b3a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Владимир Путин подписал указ, увеличивающий число транспортных средств Министерства обороны, имеющих право на установку звуковых и световых сигналов, а также цветографических схем.

Теперь ведомство может обеспечить привилегии 22 автомобилям, следует из документа, опубликованного на Официальном интернет- портале правовой информации. В прежней редакции Минобороны мог оснастить спецсигналами только 20 машин.