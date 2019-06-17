https://static.news.ru/photo/6eaac9ec-9113-11e9-9a3c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Административные штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке и утилизации мусора введены в России. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.
Главу 6 (КоАП. — News.ru) дополнить статьёй 6.35 следующего содержания: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, — говорится в документе, текст которого выложен на портале правовой информации.
За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в области работы с мусором граждан будут штрафовать на сумму 2–3 тысячи рублей, а юрлица — на 250–350 тысяч.
За повторное нарушение в течение года сумма штрафа для физических лиц вырастет до четырёх тысяч рублей, а для юридических — до 550 тысяч.
Если действия или бездействия в области обращения с отходами нанесут вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи УК, административный штраф для физлиц составит 4–5 тысяч рублей, а для юридических лиц — 500–600 тысяч.
Также нововведением предусмотрены штрафы за несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства. Для граждан их размер может достигать до 14 тысяч рублей, а для юрлиц — миллиона.