https://static.news.ru/photo/6eaac9ec-9113-11e9-9a3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Административные штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, накоплению, обработке и утилизации мусора введены в России. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин.

Главу 6 (КоАП. — News.ru) дополнить статьёй 6.35 следующего содержания: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, — говорится в документе, текст которого выложен на портале правовой информации .

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в области работы с мусором граждан будут штрафовать на сумму 2–3 тысячи рублей, а юрлица — на 250–350 тысяч.

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа для физических лиц вырастет до четырёх тысяч рублей, а для юридических — до 550 тысяч.

Если действия или бездействия в области обращения с отходами нанесут вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи УК, административный штраф для физлиц составит 4–5 тысяч рублей, а для юридических лиц — 500–600 тысяч.

Также нововведением предусмотрены штрафы за несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства. Для граждан их размер может достигать до 14 тысяч рублей, а для юрлиц — миллиона.

Как писал News.ru, ранее сотни жителей Зеленограда вышли на согласованную акцию против строительства мусороперерабатывающего комплекса и свалки в 10 км от города.