Путин встретится со студентами МГУ

В преддверии Дня российского студенчества президент РФ Владимир Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова и встретится со студентами. Заседание пройдёт 23 января в здании Института стран Азии и Африки.
«Планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года, его участие в передовых современных исследованиях», — сообщили в пресс-службе президента.
А со студентами — участниками добровольческих проектов университета президент встретится в историческом здании МГУ на Моховой.
Ранее News.ru писал, что МГУ имени М.В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге. Всего в рейтинг попали 442 университета из 43 стран с четырёх континентов. Россия в нём представлена 35 университетами. Рейтинг университетов развивающихся стран составлен на основе 13 индикаторов. Они объединены в несколько групп: обучение и образовательная среда, научная работа, цитируемость научных публикаций, международная мобильность студентов и сотрудников.