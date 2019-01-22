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Путин встретится со студентами МГУ

Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий

общество [ версия для печати ]

В преддверии Дня российского студенчества президент РФ Владимир Путин проведёт заседание попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова и встретится со студентами. Заседание пройдёт 23 января в здании Института стран Азии и Африки.

«Планируется обсуждение промежуточных итогов программы развития МГУ до 2020 года, его участие в передовых современных исследованиях», — сообщили в пресс-службе президента.

А со студентами — участниками добровольческих проектов университета президент встретится в историческом здании МГУ на Моховой.

Ранее News.ru писал, что МГУ имени М.В. Ломоносова оказался единственным российским вузом в топ-5 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой по версии Times Higher Education (THE Emerging Economies University Rankings). Московский университет занял пятое место в этом рейтинге. Всего в рейтинг попали 442 университета из 43 стран с четырёх континентов. Россия в нём представлена 35 университетами. Рейтинг университетов развивающихся стран составлен на основе 13 индикаторов. Они объединены в несколько групп: обучение и образовательная среда, научная работа, цитируемость научных публикаций, международная мобильность студентов и сотрудников.


#путин #мгу
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